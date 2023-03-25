Мирный житель Донецка подорвался на мине «Лепесток», сообщил мэр города Кулемзин

Донецк, , 12:00 — REGNUM Мирный житель города Донецка Донецкой Народной Республики получил ранение в результате детонации украинской мины ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) «Лепесток». Об этом в субботу, 25 марта, сообщил мэр Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

«В Кировском районе [города Донецка. — Ред.] на улице Айлантовой в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1971 года рождения», — говорится в распространенном сообщении.

ПФМ-1 «Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия. Россия прекратила производство «Лепестков» в 1997 году. Мины «Лепесток», как и другие противопехотные мины, запрещено применять в вооруженных конфликтах, так как они несут опасность гражданским лицам. Соответствующее положение закреплено в конвенции ООН о запрете этого вида оружия.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщалось, что число случаев подрыва мирных жителей ДНР, в том числе детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток», разбросанных ВСУ, достигло сотни. От полученных ранений скончались трое.