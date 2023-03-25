Пекин, , 11:46 — REGNUM Европейский союз призывает председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью Financial Times сообщил неназванный чиновник из ЕС.

Си Цзиньпин © Kremlin Pool/Global Look Press

«Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в тексте публикации.

В ЕС считают, что Си Цзиньпин должен взаимодействовать с обеими сторонами конфликта для продвижения идеи мирного урегулирования.

Ранее советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк объяснил, что проведению переговоров между Киевом и Пекином препятствует позиция Китая по украинскому кризису. По мнению украинской стороны, предложенный министерством иностранных дел КНР план о мирном урегулировании не учитывает её интересы.