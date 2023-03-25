Рим, 25 марта, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Российский предприниматель Артём Усс (сын главы Красноярского края Александра Усса), по всей видимости, неплохо подготовил свой побег, поэтому власти Италии его уже не смогут разыскать, заявляет генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Альдо Ди Джакомо.

Riccardo Antimiani/Global Look Press Итальянская полиция

Он высказал предположение, что Артём Усс мог покинуть страну на частном самолёте или на машине.

«Я уверен, что его больше не найдут. Тот, кто идёт на подобный шаг, не поступает так из отчаяния, — заявил Ди Джакомо в интервью РИА Новости. — По-моему, ему удалось всё организовать».

О том, что Артём Усс исчез из-под домашнего ареста, итальянская полиция объявила 23 марта. На месте карабинеры обнаружили только сломанный электронный браслет. Полиция, прибыв после срабатывания сигнализации, долго не могла попасть в дом.

В этот же день в Италии были высказаны предположения о том, что Артём Усс улетел на частном самолёте за пределы страны.

Узнав о случившемся, Александр Усс напомнил, что суд в Милане принял решение экстрадировать его сына в США, где ему грозит тюремный срок за якобы нарушение санкций. Губернатор заявил, что для сына это решение было шоком. По словам губернатора, ему неизвестно, где теперь находится сын.