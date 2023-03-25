Симферополь, , 11:43 — REGNUM Судоходство в Чёрном море в настоящее время небезопасно. Угроза как для торговых, так и для пассажирских судов исходит от морских дронов, которые Украина используют для атаки на Крым. Об этом 25 марта заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Относительно морских дронов, то, конечно, ничего хорошего в них нет. Это оружие, оно и в мирное время опасно. А во время СВО они несут риски для любого судоходства, в том числе торгового», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости парламентарий.

Константинов отметил, что под удар морских беспилотников могут попасть и торговые суда, участвующие в зерновой сделке.

«Но очевидно, что от них могут пострадать и пассажирские суда, и торговые, и военные, и любые другие», ― указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 марта была совершена атака беспилотников на Джанкой на севере полуострова Крым. Её отразила система противовоздушной обороны (ПВО). Однако повреждения получили несколько гражданских объектов и электросети, пострадал один человек.

Утром 21 марта из-за инцидента в Джанкое ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ расследуют факт атаки беспилотников на территории Крыма.