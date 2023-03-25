Киев, 25 марта, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление из-за серьезной нехватки вооружения. Об этом в интервью японской газете «Иомиури» заявил президент страны Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Пока не можем начать. Без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», — сказал Зеленский японскому журналисту в поезде на пути в Киев из Херсона.

Он подчеркнул, что Киев ждёт передачи оружия партнерами, и назвал ситуацию на востоке страны «неблагоприятной». Украина, со слов Зеленского, «находится в состоянии вооруженного конфликта и не может ждать».

Говоря о возможных переговорах с Россией, Зеленский отметил, что почва для мирного решения конфликта «совершенно не готова».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что страны Запада, а особенно США, подталкивают Киев к наступлению, чтобы оправдать вложенные в ВСУ средства. По его словам, власти ДНР наблюдают подготовку к наступлению, ВСУ перебрасывают ближе к линии фронта дополнительные резервы и технику. Есть данные, что присылают военнослужащих, проходивших подготовку за границей.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 24 марта сообщил, что на случай возможных наступательных операций ВСУ Генштабом Вооружённых сил РФ подготавливаются решения. Зампред Совбеза выразил уверенность в том, что без помощи коллективного Запада Киев не смог бы вести военные действия и не продержался бы даже нескольких дней, так как Украина полностью зависит от западной поддержки.