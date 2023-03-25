Москва, 25 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Свою страну нельзя бросать в трудную минуту, такой поступок является аморальным. Об этом 25 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей Сети.

Екатерина Штукина/POOL/ТАСС Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев во время интервью российским СМИ

Как указал зампред Совбеза, он не изменил ранее заявленную позицию по поводу возвращения на Родину «предателей» только после публичного раскаяния, амнистии или помилования.

Также Медведев отметил, говоря об уехавших из России после начала спецоперации гражданах, что это их желание и выбор.

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«Это личный выбор каждого человека. В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения. С моральной — можно. Это правда. Свою страну бросать в сложную минуту — это аморальный поступок», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2022 года Дмитрий Медведев назвал предателями уехавших граждан РФ и желающих стране поражения. Также он уточнил, что возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, через амнистию или помилование.