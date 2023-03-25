Вашингтон, , 11:19 — REGNUM Президент США Джо Байден предостерёг Иран от дальнейшей конфронтации. Такое заявление глава Белого дома сделал после американских ударов по Сирии. Об этом сообщает The Washington Post.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Американский лидер пригрозил Тегерану, что если поддерживаемые Ираном силы начнут атаки против американских военных, Вашингтон будет «действовать решительно», чтобы защитить граждан своей страны. При этом Байден подчеркнул, что США не стремятся к конфликту с Ираном.

«США не стремятся — подчеркиваю, не стремятся — к конфликту с Ираном. Но будьте готовы к тому, что мы будем действовать решительно, чтобы защитить наш народ. Именно это и произошло прошлой ночью», — указал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Пентагон сообщил, что ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с КСИР. Такие действия были предприняты в ответ на атаку, которая была осуществлена с помощью беспилотника на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии.

После этого последовало ещё несколько атак на военные базы США на северо-востоке Сирии.

В результате ударов американской авиации по сирийской территории погибли семь человек, ещё семеро были ранены.

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