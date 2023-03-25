Дмитрий Медведев заявил, что отдельные российские институты оказались не готовы к проведению СВО

Москва, , 11:16 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев считает, что отдельные институты оказались не в полной мере готовы к проведению специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в ходе беседы с российскими СМИ 25 марта.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Отдельные институты к проведению СВО, конечно, оказались не в полной мере готовы. Бюрократия тоже, наверное, не в полной мере готова. Технологическая составляющая тоже не в полной мере готова», — уточнил Медведев.

Также зампред Совбеза отметил, что на данный момент военкоматы находятся не в лучшем состоянии, так как «ими не занимались долгое время». По словам Медведева, в Санкт-Петербурге происходит цифровизация военкоматов.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что спецоперация ВС России по защите республик Донбасса решила проблему аморфности общества. По его мнению, СВО помогла осуществить структуризацию общества и общественных интересов.