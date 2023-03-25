Медведев призвал скорректировать правила выдачи Fan ID

Москва, , 11:10 — REGNUM Правила выдачи Fan ID (карты болельщика) нужно корректировать, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов и пользователей социальной сети «ВКонтакте».

Центр выдачи паспорта болельщика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Медведева, он не специалист по вопросу Fan ID, но очевидно следующее: по работе этого инструмента много нареканий. Ситуация приобретает порой «совершенно абсурдные формы», ведь сейчас не требуется так следить за безопасностью, как во время чемпионата мира.

К примеру, семью не пускают на футбольный матч, поскольку у ребёнка не было Fan ID, а ему только семь месяцев, отметил замглавы СБ РФ. «Ну, слушайте, это же издевательство, — сказал Медведев. — Нужно как минимум корректировать правила тогда».

Российский электронный документ Fan ID с фамилией, именем и фото введён для посещения футбольных матчей. Эту систему впервые в России использовали в 2018 году на чемпионате мира по футболу.

С июля прошлого года Fan ID начали оформлять для посещения матчей Российской премьер-лиги.

В начале марта 2023 года в РПЛ констатировали низкую посещаемость стадионов болельщиками и пообещали поработать над решением проблемы. По словам главы комитета Госдумы по спорту Дмитрия Свищева, «винить во всём FAN ID нельзя».