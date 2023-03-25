Москва, 25 марта, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Система карты болельщика (Fan ID) должна быть скорректирована. В настоящее время она вызывает «много нареканий». Об этом 25 марта в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Проверка Fan ID на входе

Отметив, что не считает себя специалистом в этом вопросе, политик указал на необходимость следить за работой этого инструмента и избегать абсурдных норм.

«Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — отметил зампред Совбеза.

В качестве примера он привёл ситуацию, когда семью не пустили на футбольный матч в Екатеринбурге, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. По словам Медведева, это издевательство.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) признал, что в настоящее время количество болельщиков на стадионах не отвечает ожиданиям и такая ситуация тревожит как клубы, так и Российский футбольный союз. При этом он подчеркнул, что винить во всём Fan ID нельзя.

Он также добавил, что, конечно, есть и такие, кому не нравится Fan ID, но закон уже принят, поэтому его нужно исполнять.

Закон о допуске на спортивные соревнования только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков (по Fan ID) вступил в силу с 1 июля 2022 года.