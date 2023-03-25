Москва, 25 марта, 2023, 10:56 — ИА Регнум. После начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по защите Донбасса проблема аморфности общества оказалась решена, так как жители России понимают, что они должны защищать Родину. Об этом 25 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

MIT Russia/Global Look Press Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

«Знаете, всё-таки наше общество было аморфным. Оно стало гораздо более благополучным, чем в девяностые годы», — отметил он.

При этом зампред Совбеза уточнил, что такая аморфность появилась в течение последнего времени и также за счёт возрастания потребительского уровня жизни.

«Они готовы за свою страну встать, защищать её или нет? Вот это тоже была проблема. В настоящий момент, на мой взгляд, она решена. Произошла структуризация общества, общественных интересов, люди понимают, что они должны защищать свою Родину», — добавил Медведев, подчеркнув, что такие изменения российского общества являются очень важными.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что жители РФ полностью поддерживают цели спецоперации и действия президента страны Владимира Путина. Он подчеркнул, что уровень поддержки президента России остаётся неизменно высоким, его поддерживает подавляющее большинство.