Москва, 25 марта, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил законодательно запретить иноагентам получать доходы из источников в России.

Будь бдителен! Агент не дремлет. Советский плакат

«Я считаю, что нужно внести изменения в законодательство об иностранных агентах, где прямо установить, что лица, признанные иностранными агентами, не имеют права получать доходы из источников в России», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов и пользователей Сети. Отрывок из интервью Медведев опубликовал 25 марта в соцсетях.

Также зампред Совбеза, говоря об уехавших из России после начала спецоперации гражданах, указал, что это их желание и выбор. В случае, если они ничего публично не выступают с антироссийскими призывами, у них есть право оставаться за рубежом или вернуться на Родину.

«В конце концов, даже за этот выбор, если это просто выбор, где жить, осуждать невозможно с правовой точки зрения», — пояснил зампред Совбеза.

В то же время Медведев указал, что такой выбор возможно осудить в моральной точки зрения, так как бросать свою страну в трудное время — аморально.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП) подготовил законопроект о блокировке на территории России аккаунтов соцсетей иноагентов и осужденных по статьям о дискредитации Вооружённых сил России. Он заявил, что возмущён тем, что многие иноагенты фактически бравируют маркировкой, предусмотренной законодательством, — она не мешает им лить грязь и ложь на миллионные аудитории, а главное, не мешает зарабатывать на рекламе.