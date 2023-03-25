Москва, 25 марта, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Деятельность так называемого Международного уголовного суда (МУС) должна быть на законодательном уровне запрещена в России. Такое заявление 25 марта сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Icc-cpi.int Международный уголовный суд в Гааге

«Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны», ― написал он в Telegram-канале.

Володин также призвал предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС.

По его словам, также важно организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

«Третье. У Верховного главнокомандующего Российской Федерации должно быть право на любые действия для защиты наших граждан в случае принятия международными структурами решений, противоречащих нормам Конституции России», — констатировал Володин.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте Международного уголовного суда в Гааге появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В Кремле, как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, совершенно спокойно отнеслись к незаконному и не имеющему для РФ силы решению МУС.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал МУС правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом.