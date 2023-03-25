«Ъ»: Украина повышает для Восточной Европы тариф на транзит российской нефти по «Дружбе»

Киев, , 10:39 — REGNUM Украина снова намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщает «Коммерсантъ».

Нефтепровод Дружба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации издания, оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. Речь идёт о повышении ставки вдвое, а именно до €27,2 за тонну. Такое решение Киев объясняет затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры. Отмечается, что таким образом Украина хочет вынудить в первую очередь Венгрию отказаться от покупки российской нефти.

Уточним, что ранее Киев уже повышал тариф на транзит российской нефти. Тогда стоимость транзита выросла на 18,3%, до 13,6 евро за тонну.

Власти Украины также намерены в текущем году повысить плату за транзит российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию до 13,6 евро.

Нефтепровод «Дружба», построенный при СССР, начинается в Самарской области, на территории Белоруссии разветвляется на два участка: северный, идущий в Польшу и Германию, и южный, идущий по территории Украины в Чехию, Словакию и Венгрию.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале объем российской нефти, поставляемой по трубопроводу «Дружба» в Европу, сократился в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт упал до 939,3 тысячи тонн. Такая ситуация сложилась из-за остановки экспорта в Германию и Польшу, а также из-за сокращения поставок в Словакию и Венгрию. Так, в Словакию экспорт снизился почти на 50%, в Венгрию — на 16%, но Россия смогла увеличить поставки нефти в Чехию на 55,8%. Власти России при этом отмечают, что поставки энергоносителей переориентированы на другие направления, а единственным пострадавшим окажется именно ЕС, где значительно выросли цены.