Херсон, 25 марта, 2023, 10:37 — ИА Регнум. Артиллеристы Вооружённых сил Российской Федерации в рамках специальной военной операции уничтожили украинскую гаубицу «Гвоздика» на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Вчера [24 марта — ред.] в районе населенного пункта Белозерка уничтожена гаубица 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом», — рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что в результате российского артиллерийского удара также удалось ликвидировать пять военнослужащих Вооружённых сил Украины.

Ранее пулеметчик с позывным Шило в беседе с РИА Новости рассказал, что Вооружённые силы Украины 2–3 раза в неделю отправляют десантные отряды для попытки занять участок земли левобережья Херсонской области.