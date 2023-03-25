Тирасполь, 25 марта, 2023, 10:25 — ИА Регнум. На сегодняшний день Молдавии никто не угрожает, кроме собственных властей республики. Такое мнение 25 марта высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.

Иван Шилов ИА REGNUM Майя Санду

Как напомнил эксперт, слова которого приводит РИА Новости, в ночь на 24 февраля могла состояться вооруженная провокация с элементами переодевания против Приднестровья.

«Украинских диверсантов должны были переодеть в российскую форму и сымитировать нападение на Украину со стороны Приднестровья. К счастью, детали операции стали известны общественности и ее пришлось отменить», — сказал он.

Шорников указал, что 24 марта вице-председатель оппозиционной молдавской партии «Шор» Марина Таубер заявила о готовящейся Кишинёвом вооружённой провокации с переодеванием против Приднестровья, в ходе которой находящийся в Румынии некий международный контингент под видом военных и полицейских Молдавии должен был принять участие в боевых действиях на молдавской территории.

При этом эксперт отметил, что жители Молдавии не хотят воевать с Приднестровьем или с Россией, в республике не любят военную риторику, а потому, когда президент страны Майя Санду или члены молдавского правительства начинают говорить про безопасность, защиту республики, про армию, НАТО и нейтралитет, у населения это вызывает стойкую реакцию отторжения.

Также он добавил, что конфликт Молдавии с Приднестровьем был в 1992 году, и новое поколение жителей Молдавии о нём не помнит, а в школе и в официальных СМИ им не будут говорить правду о тех событиях. В то же время в обществе страны тема войны сама собой стала табу, и даже никто из политиков в течение 30 лет не пытался говорить о решении вопроса с Приднестровьем «военным путем». Однако у власти политических наследников «Народного фронта Молдовы», сторонников вхождения Молдавии в Румынию на рубеже 1980-х — 1990-х годов, тема войны вновь возникла.

«Молдова — маленькое и нейтральное государство, которому ничего не угрожает, кроме собственных марионеточных властей. Даже соседняя Румыния, которая никак не может попрощаться с фантомными болями о недостигнутом величии, делает ставку в отношении Молдовы исключительно на «мягкую силу», — пояснил эксперт из Приднестровья.

«Зачем Кишиневу впутываться в опасные геополитические игры? Там не могут не понимать, что любое нарушение регионального статуса-кво может привести к исчезновению молдавской государственности. А может, в этом и задача? Вот Финляндия вступает в НАТО, а вот Молдова, бывшая нейтральной, присоединяется к государству — члену НАТО Румынии. «Натиск на Восток» продолжается», — заключил Шорников.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта зампред молдавской оппозиционной партии «Шор», депутат парламента страны Марина Таубер заявила, что есть точная и проверенная информация, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр Дорин Речан планируют военную провокацию на границе с Приднестровьем. По её данным, на прошлой неделе Кишинёв отправил в Румынию 10 тыс. комплектов формы молдавской полиции и армии.