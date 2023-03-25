Москва, , 10:25 — REGNUM России нужна смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек. Это соответствует потребностям страны. Об этом 25 марта в интервью российским информагентствам на вопрос о необходимости сохранить российскую армию призывной или сделать её полностью контрактной заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но пока её численность недостаточна.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте», ― подчеркнул он.

Зампред Совбеза также добавил, что проводимая специальная военная операция самым существенным образом повлияла на подходы к формированию Вооружённых сил РФ, поскольку сила армии проверяется в период военных действий.

«Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены ― это не менее 1,5 млн человек», ― указал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость увеличить численность Вооружённых сил России до 1,5 млн человек. Он уточнил, что в это число должны войти 670 тысяч контрактников.

С 1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым штатная численность армии увеличивается до 2 039 758 человек (на 137 тыс. военнослужащих).

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