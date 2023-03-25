Москва, 25 марта 2023, 10:25 — REGNUM России нужна смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек. Это соответствует потребностям страны. Об этом 25 марта в интервью российским информагентствам на вопрос о необходимости сохранить российскую армию призывной или сделать её полностью контрактной заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, призывно-контрактная армия соответствует потребностям России, но пока её численность недостаточна.

«На мой взгляд, в настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте», ― подчеркнул он.

Зампред Совбеза также добавил, что проводимая специальная военная операция самым существенным образом повлияла на подходы к формированию Вооружённых сил РФ, поскольку сила армии проверяется в период военных действий.

«Наша армия должна стать больше. И параметры её численности объявлены ― это не менее 1,5 млн человек», ― указал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу указал на необходимость увеличить численность Вооружённых сил России до 1,5 млн человек. Он уточнил, что в это число должны войти 670 тысяч контрактников.

С 1 января 2023 года вступил в силу указ президента России Владимира Путина, в соответствии с которым штатная численность армии увеличивается до 2 039 758 человек (на 137 тыс. военнослужащих).

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