Эксперт Джакомо заявил, что в Италии Артёма Усса вряд ли найдут

Рим, , 10:28 — REGNUM Найти Артёма Усса, который пропал из-под домашнего ареста в Милане, властям будет затруднительно, заявил 25 марта генсек профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо.

Итальянские полицейские © Fabio Frustaci/Global Look Press

По его словам, примерно семь минут нужно полиции, чтобы добраться до места, где сработал электронный браслет, если его смогли сломать. Причём зачастую сработка происходит по чисто техническим причинам.

«В Милане ты за семь минут успеешь переместиться на такое расстояние, что найти тебя будет невозможно, особенно, если есть деньги и подготовка», — цитирует Джакомо РИА Новости.

Итальянские власти ищут Артёма Усса, который, по всей видимости, бежал из-под домашнего ареста после вынесения ему приговора об экстрадиции в США. Когда сработала сигнализация на браслете, в доме, где находился Усс, полиция его на нашла.

Артём Усс — сын красноярского губернатора Александра Усса, который, комментируя информацию о побеге, заявил, что не располагает никакими данными, а арест и приговор сына считает неправомерными.