Тюмень, 25 марта, 2023, 10:08 — ИА Регнум. В Тюмени водитель с признаками алкогольного опьянения разбил девять припаркованных машин. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в пресс-службе главного управления ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«На улице Волгоградской сегодня под утро водитель автомобиля BMW X5 не справился с управлением иномарки, въехал в припаркованные машины и дорожный знак. Его задержали местные жители и сообщили в полицию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту происшествия составлены материалы об административном правонарушении.

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Ранее в ГУОБДД МВД России заявляли, что в 2022 году существенно (примерно на 8%) снизилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, находившихся в нетрезвом состоянии или состоянии алкогольного опьянения.