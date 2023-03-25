Москва, , 09:57 — REGNUM В 2023 году возрастёт число иностранных студентов, которые смогут учиться в Южном федеральном университете (ЮФУ). Вуз намерен ввести 100 дополнительных квот для студентов из-за рубежа на 2023–2024 учебный год. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили в Центре общественных коммуникаций ЮФУ.

Южный федеральный университет в Ростове-на-Дону © Валерий Матыцин/ТАСС

«На 2023–2024 год мы заявили на 100 квот больше для всех иностранных студентов. Всего их будет 500», ― цитирует ТАСС сообщение пресс-службы вуза.

Кроме того, планируется принять иностранцев на 116 квот, выделенных в рамках олимпиад федеральных университетов. Отмечается, что большая часть из них закрыта студентами из африканских стран.

«У Южного федерального университета давние и тесные связи в области высшего образования со многими странами Африканского континента. В настоящее время в ЮФУ широко представлена география обучающихся из Африки ― 147 человек из 26 стран», ― уточнили в вузе.

В 2024 году правительство планирует увеличить количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте, до 30 тысяч. В 2021 году годовая квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что российское образование востребовано среди иностранных студентов, по этому показателю страна входит в пятёрку лидеров. В российских вузах в 2022–2023 учебном году для иностранцев было выделено 23 тысячи бюджетных мест. Лидирующие позиции занимают студенты из Белоруссии, Вьетнама, Китая, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Монголии, Казахстана и Киргизии.