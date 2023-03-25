Москва, , 09:57 — REGNUM В России за 2022 год снизилось количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей с признаками алкогольного опьянения. Об этом агентству ТАСС рассказали в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России 25 марта.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По итогам прошлого года количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения снизилось на 8,2% и составило 14 428. В этих происшествиях погибли 3560 человек, что на 7,9% меньше, чем годом ранее», — рассказал собеседник агентства.

Также отмечается, что на 2,4% снизилось число водителей, которые садились за руль транспортного средства в нетрезвом состоянии. Всего в 2022 году было выявлено 535 тысяч таких случаев.

В марте сотрудники полиции в Крыму задержали водителя, сбившего в Нижнегорском районе республики родителей с тремя детьми. По данным полиции, водитель в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.