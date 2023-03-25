Астана, 25 марта, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Авиакомпания из Казахстана Qazaq Air на период в несколько дней приостановит полёты своих самолётов в Новосибирск. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба аваиперевозчика.

Гавриил Григоров/ТАСС Самолет авиакомпании Qazaq Air

«Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает о временном приостановлении рейсов с 26 марта по 29 марта по направлениям: Астана — Новосибирск, Усть-Каменогорск — Новосибирск», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как авиационные власти РФ не выдали авиакомпании разрешение для осуществления международных регулярных полетов на указанных направлениях.

Также уточняется, что пассажирам названных рейсов в эти даты положен полный возврат стоимости билетов, которую можно получить по месту их приобретения.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля стало известно, что Россия и Индия договорились об увеличении количества авиарейсов между странами. Авиационными ведомствами двух стран было принято решение увеличить количество частот с 52 до 64.