Военно-Грузинскую дорогу из-за непогоды закрыли для большегрузного транспорта

Владикавказ, , 09:47 — REGNUM Из-за непогоды движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге закрыто. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии в своём Telegram-канале.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населённый пункт Ларс — в направлении на выезд из РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что указанные ограничения начинают действовать с 03:10 (совпадает с мск) 25 марта и продолжатся до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля на границе с Грузией скопилось более 1500 машин из-за закрытия проезда по Военно-Грузинской дороге. Причиной остановки движения стали сложные погодные условия, вызванные снегопадами и угрозой схода лавин.