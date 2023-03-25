Лукашенко высказался за развитие связей Белоруссии и Греции, несмотря на сложную ситуацию

Минск, , 09:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днём независимости и выразил надежду на то, что Минск и Афины смогут продолжать развивать связи, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Текст поздравительного послания 25 марта приводит пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Лукашенко, для народа Белоруссии Греция является страной с богатой историей и неповторимой культурой, а также с сердечными и гостеприимными людьми.

«Надеюсь, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Беларусь и Греция смогут сохранить взаимный интерес к поддержанию и развитию связей на благо обоих народов», — указал он в своём послании.

Также президент Белоруссии уточнил, что Минск заинтересован в возобновлении и углублении уважительного партнёрского сотрудничества с греческой стороной по широкому спектру направлений, включая торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную сферы. Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Греции здоровья, процветания и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2022 года Греция закрыла воздушное пространство для белорусских самолётов. Также Афины запретили своим авиакомпаниям летать в данную страну.