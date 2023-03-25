На Украине в сериале заменили лицо актёра из России
Киев, 25 марта 2023, 09:40 — REGNUM Лицо российского актёра Прохора Дубравина в новом украинском сериале «Последнее письмо любимого» заменили на лицо украинца, сообщает Telegram-канал «24 канала».
На эту замену обратили внимание зрители, просматривая трейлер фильма. «Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает телеканал. Сериал снят украинским телеканалом «СТБ».
Украинские власти в рамках политики так называемой дерусификации избавляются от русских и советских географических названий, сносят памятники, причём не только советским деятелям, но и Пушкину, Суворову, Екатерине II.