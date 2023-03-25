Киев, 25 марта, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Лицо российского актёра Прохора Дубравина в новом украинском сериале «Последнее письмо любимого» заменили на лицо украинца, сообщает Telegram-канал «24 канала».

Кадр из трейлера сериала Последнее письмо любимого» Лицо российского актёра Прохора Дубравина заменили на лицо украинца

На эту замену обратили внимание зрители, просматривая трейлер фильма. «Его лицо заменили украинцем Дмитрием Саранковым», — сообщает телеканал. Сериал снят украинским телеканалом «СТБ».

Украинские власти в рамках политики так называемой дерусификации избавляются от русских и советских географических названий, сносят памятники, причём не только советским деятелям, но и Пушкину, Суворову, Екатерине II.