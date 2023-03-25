Мариуполь, ДНР, 25 марта, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Возведение нового многоквартирного жилого дома в Мариуполе Донецкой Народной Республики закончено строителями из Крыма. Об этом 25 марта рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

Валерий Мельников/РИА Новости Вид на строящиеся жилые дома в Мариуполе

«Крымские строители завершили возведение… многоквартирного жилого дома в Мариуполе. Учитывая востребованность жилья, работы проводились в максимально короткие сроки», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, глава парламента Крыма уточнил, что в данный момент оформляются документы о передаче построенного здания в собственность города, и добавил, что также в настоящее время мариупольская администрация оформляет документы по передаче квартир людям, у которых во время боевых действий пострадало имущество и оно не подлежит восстановлению.

«Квартиры будут им переданы бесплатно», — подчеркнул Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в круглосуточном режиме контролирует развитие и восстановление новых регионов страны. Потому его внеплановый визит в Мариуполь является вполне естественным желанием, чтобы лично посмотреть на этот процесс.