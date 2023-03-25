Хабаровск, , 09:28 — REGNUM В превентивных целях в пяти муниципалитетах Хабаровского края введён особый противопожарный режим. Об этом в субботу, 25 марта, сообщили на официальном сайте Главного управления МЧС по региону.

Лес в огне (сс) skeeze

«На территории пяти муниципальных образований края в превентивных целях установлен особый противопожарный режим», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что в число этих территорий вошли Вяземский, Хабаровский и Бикинский районы, городской округ Хабаровск, а также район имени Лазо.

В заявлении ГУ МЧС подчёркивается, что при установлении особого противопожарного режима вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также посещение гражданами лесов. Главам муниципалитетов направлены указания по снижению вероятности возникновения и распространения пожаров.

В начале марта на складе в Комсомольске-на-Амуре вспыхнул сильный пожар, охвативший территорию общей площадью 3500 кв. м. Сотрудникам пожарной службы потребовалось несколько часов, чтобы ликвидировать очаги открытого горения.