Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Один из основателей американской компании по производству электронных устройств и компьютерных компонентов Intel Гордон Мур скончался на 95-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Гордон Мур Science History Institute

Благотворительный фонд Гордона и Бетти Мур подтвердил, что соучредитель компании Intel «мирно скончался» в пятницу, 24 марта, в окружении семьи.

«Те из нас, кто встречался с Гордоном и работал с ним, всегда будут вдохновляться его мудростью, смирением и щедростью», — сказал президент фонда Харви Файнберг.

Генеральный директор Intel Пэт Гелсингер добавил, что Гордон Мур оставил своё имя в истории, определил направленность технологической отрасли, а также стал вдохновителем для многих технологов и предпринимателей.

В 1968 году Гордон Мур совместно с Энди Гроувом и Робертом Нойсом основали компанию NM Electronics, которая позднее была переименована в Intel. Во всём мире компания известна по производству микропроцессоров.