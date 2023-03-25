Посол РФ в Кот-д’Ивуаре Салтыков: Москва активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

Ямусукро, , 09:12 — REGNUM В данный момент Россия ведёт активную работу по открытию своего посольства в Буркина-Фасо. Об этом 25 марта рассказал посол РФ в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо Алексей Салтыков.

Военнослужащий армии Буркина-Фасо © Максим Блинов/РИА Новости

«Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу», — приводит его слова РИА Новости.

Салтыков отметил, что в этом вопросе необходимо сохранять оптимизм и он как посол РФ в Кот-д’Ивуаре и по совместительству в Буркина-Фасо также сохраняет такой позитивный настрой на то, что это событие состоится, так как открытие посольства нашей страны в Кот-д’Ивуаре соответствует её интересам.

При этом дипломат напомнил, что достаточно трудное решение о закрытии российской дипмиссии в Буркина-Фасо было принято Москвой в 1992 году из-за обстоятельств финансового характера.

«С этого года поддержание дипломатических двусторонних отношений между Россией и Буркина-Фасо было поручено посольству России в Абиджане. С тех пор работа по развитию двусторонних отношений не прекращается ни на минуту», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства по поставкам в Африку продуктов питания, удобрений и топлива. Он подчеркнул, что Россия готова бесплатно поставлять удобрения странам Африки, но Запад не дает этого делать.