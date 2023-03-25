Красный Лиман, ДНР, , 09:03 — REGNUM Российские транспортно-боевые вертолёты Ми-35 и Ми-24 в рамках специальной военной операции поразили несколько украинских критических важных объектов на краснолиманском направлении. Об этом в субботу, 25 марта, в интервью ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Боевая работа экипажей вертолетов Ми-35 в ходе СВО © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«После получения данных разведки экипажи вертолётов Ми-35 и Ми-24 в ходе боевого вылета применили управляемые авиационные ракеты. Все цели были поражены», — заявил Савчук.

По его словам, расположение критически важных объектов было вскрыто в ходе разведки беспилотными летательными аппаратами «Орлан-30».

Ранее командир расчёта зенитно-ракетного комплекса «Бук» с позывным Борс в интервью «Известиям» рассказал о поражении более трёх десятков целей над Угледаром Донецкой Народной Республики. В частности, удалось поразить крылатые ракеты производства США и турецкие беспилотники Bayraktar.