Сенатор из Румынии заявила, что помощь Киеву пора прекратить

Бухарест, , 09:03 — REGNUM Угрозы со стороны Киева показывают, что Украина — государство с террористическими тенденциями, заявила румынский сенатор Диана Шошоакэ в паблике в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, Киев себя окончательно дискредитировал тем, что начал угрожать европейским политикам. Румыния не должна помогать Киеву, поддержку нужно остановить.

«Наступил момент, когда и международная общественность должна понять, что Украина не заслуживает поддержки, которую она получает, потому что она является наследником нацистской империи, а [украинский президент Владимир] Зеленский не может быть никем иным, кроме Гитлера», — заявила Шошоакэ.

Возмущение Шошоакэ вызвано тем, что на Украине её данные разместили на экстремистском сайте «Миротворец». Это произошло после того, как сенатор инициировала в румынском парламенте прекращение действия договора с Украиной от 1997 г.

Своей инициативой Шошоакэ предложила аннексировать исторические территории, ранее принадлежавшие Румынии. Среди перечисленных территорий — Северная Буковина и остров Змеиный. Также она предложила политически защитить этнических румын, проживающих на территории Украины.