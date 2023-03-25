Румынский сенатор назвала Украину преступным государством
Сенатор из Румынии заявила, что помощь Киеву пора прекратить
Бухарест, 25 марта, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Угрозы со стороны Киева показывают, что Украина — государство с террористическими тенденциями, заявила румынский сенатор Диана Шошоакэ в паблике в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По её словам, Киев себя окончательно дискредитировал тем, что начал угрожать европейским политикам. Румыния не должна помогать Киеву, поддержку нужно остановить.
«Наступил момент, когда и международная общественность должна понять, что Украина не заслуживает поддержки, которую она получает, потому что она является наследником нацистской империи, а [украинский президент Владимир] Зеленский не может быть никем иным, кроме Гитлера», — заявила Шошоакэ.
Возмущение Шошоакэ вызвано тем, что на Украине её данные разместили на экстремистском сайте «Миротворец». Это произошло после того, как сенатор инициировала в румынском парламенте прекращение действия договора с Украиной от 1997 г.
Своей инициативой Шошоакэ предложила аннексировать исторические территории, ранее принадлежавшие Румынии. Среди перечисленных территорий — Северная Буковина и остров Змеиный. Также она предложила политически защитить этнических румын, проживающих на территории Украины.