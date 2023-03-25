В Совфеде предложили закрепить в законе ответственность за ДТП с беспилотными автомобилями

Москва, , 09:02 — REGNUM Законопроект о правовых основах использования беспилотного транспорта в РФ, в котором будут определены принципы ответственности за ДТП с участием беспилотного автомобиля с искусственным интеллектом, предложил разработать правительству комитет Совета Федерации по экономической политике. Об этом говорится в рекомендации сенаторов по итогам парламентских слушаний по теме развития автомобильной промышленности, текст которой приводит ТАСС.

Беспилотный автомобиль Waymo Grendelkhan

В документе предлагается рекомендовать правительству нашей страны проработать вопрос подготовки проекта федерального закона, в котором будут определены правовые и организационные основы применения беспилотного транспорта в России, а также в него будут включены определения беспилотного транспорта с дальнейшей детализацией по отраслям и основные правила эксплуатации, а также вопросы обеспечения безопасности на территории РФ, основы регистрации, сертификации, лицензирования видов транспортной деятельности с применением беспилотных средств, общие принципы ответственности всех участников процесса, связанного с эксплуатацией беспилотных транспортных средств, в том числе с использованием искусственного интеллекта.

Отмечается, что глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов рассказал, что вопрос об ответственности при ДТП с участием беспилотного транспорта нужно рассматривать системно и в первую очередь надо уточнить, что такое «беспилотный автомобиль».

«Данный термин можно трактовать как автомобиль, действующий по строгой алгоритмической программе, как автомобиль, использующий технологии ИИ, и как автомобиль, дистанционно управляемый человеком, также можно привести ряд других трактовок», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2022 года стало известно, что в регионах Дальневосточного федерального округа будут тестировать беспилотные автомобили. Всего в число пилотных вошёл 41 субъект, в том числе шесть дальневосточных.