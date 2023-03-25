В США экс-помощников Трампа вызвали для дачи показаний по уголовному делу против политика

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Показания в рамках уголовного дела, заведённого в отношении экс-президента США Дональда Трампа обязали дать его бывших помощников. Об этом 24 марта сообщает ABC News.

Трамп ) Иван Шилов © ИА REGNUM

Для дачи показаний по делу о штурме Капитолия 6 января были вызваны экс-помощник Трампа Марк Медоуз, бывший директор национальной разведки Джон Рэтклифф, экс-советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, бывший главный помощник Стивен Миллер и бывший замначальника штаба и директор по социальным сетям Дэн Скавино.

В своём постановлении судья Берил Хауэлл отклонила требование Трампа о привилегиях исполнительной власти, которая предоставляет президенту право не разглашать содержание разговоров со своими советниками.

Кроме того, бывшие помощники Трампа Ник Луна и Джон МакЭнти, а также бывший высокопоставленный чиновник DHS Кен Куччинелли также были включены в приказ судьи, принявшей решение вызвать их для дачи показаний.

Предполагается, что Трамп, вероятнее всего, подаст апелляцию на это решение.

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