Киев, , 08:46 — REGNUM С начала апреля украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» вдвое увеличит тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба», проходящему по территории Украины. Об этом в субботу, 25 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой агентство Argus.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, украинская сторона рассчитывает получать за нефть, идущую по «Дружбе» в направлении Словакии, Венгрии и Чехии, чуть более 27 евро за тонну. В прошлом году тариф на транзит российской нефти составлял 13,6 евро за тонну.

Отмечается, что подобное решение принято в связи с непредвиденными затратами, направленными на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры компании, локально поврежденной в ходе военных действий в рамках конфликта на Украине.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники приводила данные, свидетельствующие о троекратном сокращении объёмов поставок российской нефти в Европу по трубопроводу «Дружба». Отмечается, что уровень нефтяного экспорта упал до 939,3 тысячи тонн.