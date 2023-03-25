Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не общается с премьер-министром республики

Тбилиси, , 08:45 — REGNUM По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, она поддерживает нормальные отношения со всеми членами правительства за исключением премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили. Она заявила об этом 25 марта в интервью телеканалу «ТВ Пирвели».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили © TOMS KALNINS/ЕРА/ТАСС

«У меня нормальная коммуникация со всеми министрами, кроме одного. Это премьер-министр», — сказала она.

Как указала Зурабишвили, она хотела бы провести встречу с главой грузинского правительства, так как без общения, по её мнению, не получится уравновешенного, нормального функционирования государственных институтов.

«Демократия — это, с одной стороны, воля народа и избирателей, а с другой — уважение институтов и по возможности нормальные отношения, чтобы всё работало на пользу страны», — уточнила грузинский лидер.

При этом Зурабишвили заметила, что у неё с премьер-министром есть темы для обсуждения и, хотя Гарибашвили вежливо встречает главу государства на мероприятиях, в этом случае нужны другие отношения с возможностью рассмотреть вопросы и дать ответы на них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саломе Зурабишвили заявила, что ни одна из стран Запада не просит Грузию открыть «второй фронт» против России. Она добавила, что западные страны, по её мнению, не стремятся к дестабилизации на Кавказе.