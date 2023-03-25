Москва, 25 марта, 2023, 08:34 — ИА Регнум. На сегодняшний день под контролем подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ в Харьковской области находится 29 населённых пунктов. Об этом 25 марта рассказал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

MOD Russia/Global Look Press Военнослужащий России

«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населённых пунктов», — приводит его слова ТАСС.

Ганчев уточнил, что военно-гражданская администрация на регулярной основе передаёт в указанные населённые пункты гуманитарную помощь и старается в случае возможности выезжать на места, однако из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ не все из них получается посетить.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта офицер пресс-центра группировки «Запад» Евгений Половодов рассказал, что российскими военными в Харьковской области были уничтожены две вражеские диверсионно-разведывательные группы. Он уточнил, что это были киевские военные из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ.