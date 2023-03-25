Токио, , 08:33 — REGNUM Страны — члены Северо-Тихоокеанской комиссии по рыболовству (СТКР), включая Россию, Японию и Китай, договорились о сокращении совокупной квоты на вылов сайры на 25% по сравнению с прошлым годом. Об этом в субботу, 25 марта, сообщило агентство Kyodo.

Рыбный промысел Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным Kyodo, совокупная квота на вылов сайры в 2023 году составит 250 тысяч тонн. Для сравнения: в 2022 году соответствующая квота составляла 333,7 тысячи тонн. Уточняется, что решение сократить объёмы вылова принято в связи с истощением запасов данного вида рыбы в прошлом году.

«Решение по квоте основано на научных данных. Несмотря на то, что такое сокращение не является достаточным, мы всё равно смогли сделать шаг вперед по пути восстановления запасов», — приводит агентство слова представителя Японии от СТКР Мивако Такасэ.

Накануне, 24 марта, представители России и Японии согласовали квоты на вылов форели, нерки, кижуча и белого лосося украинскими рыбаками в 200-мильной японской исключительной экономической зоне на 2023 год. Стороны пришли к договорённости, что японская сторона обязуется выплатить от 200 до 300 миллионов иен в зависимости от итогового вылова.