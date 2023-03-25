Глава ВГА Харьковской области: Россия контролирует 29 населённых пунктов региона

Харьков, Украина, , 08:50 — REGNUM Под контролем российских военных находятся почти три десятка населённых пунктов, расположенных в Харьковской области. Об этом 25 марта сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

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«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — сказал Ганчев.

Ранее Ганчев заявлял, что по состоянию на 15 февраля российские войска контролировали 15 населённых пунктов области.

Напомним, что в сентябре 2022 года военно-гражданская администрация региона объявила эвакуацию жителей ряда населённых пунктов области на территорию России.

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