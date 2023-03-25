Харьков, Украина, 25 марта, 2023, 08:50 — ИА Регнум. Под контролем российских военных находятся почти три десятка населённых пунктов, расположенных в Харьковской области. Об этом 25 марта сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На данный момент под контролем российской армии находится около 29 населенных пунктов. Наша администрация регулярно передает туда грузы гуманитарной помощи, при возможности лично выезжая на места. Но, к сожалению, из-за регулярных обстрелов посетить удается не все населенные пункты», — сказал Ганчев.

Ранее Ганчев заявлял, что по состоянию на 15 февраля российские войска контролировали 15 населённых пунктов области.

Напомним, что в сентябре 2022 года военно-гражданская администрация региона объявила эвакуацию жителей ряда населённых пунктов области на территорию России.