Минобороны России показало работу санитарных вертолетов и автотранспорта в зоне спецоперации

Москва, , 08:27 — REGNUM Санитарные вертолеты и автотранспорт круглосуточно занимаются эвакуацией к медикам раненых военнослужащих и мирных жителей, которым невозможно оказать помощь на месте, сообщает Министерство обороны России, опубликовавшее 25 марта в своем телеграм-канале соответствующий видеоролик.

Водитель санитарного автомобиля «Линза» по имени Иван Кадр из видео

Водитель санитарного автомобиля «Линза» по имени Иван рассказал о службе в зоне специальной военной операции.

«У меня задачи… самые простые — вывозить людей раненых в безопасное место, чтобы все остались живы и здоровы. Этим занимаюсь с начала спецоперации. Бывает каждый день, что все спокойно, а бывает, что можно попасть куда-нибудь… под минометный обстрел или на заминированный мост», — сказал он.

Военнослужащий отметил, что, несмотря на такие условия, ведет машину очень спокойно, если эвакуирует пострадавших, чтобы минимизировать их страдания.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Минобороны России распространило информацию о том, что военные врачи достали из раны пострадавшего в ходе спецоперации военнослужащего ВС РФ взрыватель от мины. Бригаде медиков пришлось оперировать в бронежилетах.