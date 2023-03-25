Анкара, 25 марта, 2023, 08:25 — ИА Регнум. В центральной части Турции зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,7. Об этом 25 марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Отмечается, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии в 16 км в юго-западном направлении от города Эльбистан, в котором проживает около 80,4 тыс. человек. Очаг подземных толчков находился на глубине два километра.

Данных о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории Ирана. Информации о пострадавших или разрушениях в результате подземных толчков также не поступало.