Абакан, 25 марта, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Мужчину, раненного в ходе поножовщины возле ночного клуба, спасли инспекторы ДПС, оперативно доставив его в больницу в городе Абакане. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Хакасии.

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Во время патрулирования улиц в городе Абакане сотрудники полиции Евгений Дюрягин и Дмитрий Бескопыльный заметили потасовку возле одного из ночных клубов и приняли решение вмешаться и прекратить её.

«Стражи правопорядка остановились и выяснили у граждан, что несколько минут назад в заведении произошёл конфликт между посетителями, в результате которого один из его участников получил ножевое ранение. Истекающий кровью мужчина нуждался в срочной медицинской помощи», — уточнили в региональном ведомстве.

Инспекторы немедленно посадили пострадавшего мужчину в служебный автомобиль и, не теряя ни секунды, помчались в больницу. По пути мужчина потерял сознание, но полицейские успели передать его в руки медиков. Врачи провели операцию и спасли раненого. Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков, его жизни ничего не угрожает.

На место происшествия прибыл другой наряд полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. По горячим следам был установлен подозреваемый в нападении на мужчину. 21-летний молодой человек после конфликта вернулся в ночной клуб и продолжил наслаждаться отдыхом. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, в отношении него заведено уголовное дело, расследование продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, пострадавшем в результате перестрелки в Махачкале.