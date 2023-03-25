Киев, , 08:19 — REGNUM Вооружённые силы Украины на данный момент не готовы начать контрнаступление из-за нехватки техники, вооружения, снарядов и других боеприпасов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы не можем пока начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую», — приводит слова Зеленского японская газета Yomiuri 25 марта. Журналист издания побеседовал с президентом Украины в поезде, который направлялся в Киев из Херсона.

Также глава украинского государства отметил, что Киев находится в состоянии активной фазы вооружённого конфликта и долгое ожидание поставок военной помощи со стороны стран Запада может привести к серьёзному изменению расположения линии соприкосновения.

Ранее о нехватке оружия для Вооружённых сил Украины предупреждал Джордж Баррос из американского аналитического центра «Институт изучения войны». По его словам, на данный момент ВСУ страдают от «снарядного голода» и не способны обеспечить подразделения для проведения весеннего контрнаступления.