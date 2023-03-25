Лос-Анджелес, США, 25 марта, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Бастующим учителям Лос-Анджелеса удалось добиться повышения заработной платы. Об этом сообщается 24 марта на страницах объединенного школьного округа Лос-Анджелеса (LAUSD) и профсоюза работников сферы образования SEIU Local 99 в Twitter.

Пустой школьный класс

В результате переговоров достигнуто соглашение о значительном увеличении заработной платы для примерно 30 тысяч работников. Также будут расширены медицинские льготы для работников, занятых неполный рабочий день.

Профсоюз заявил, что с помощью забастовки учителям удалось достигнуть всех своих целей, добившись увеличения зарплаты на 30%.

Забастовка работников образования Лос-Анджелеса началась 21 марта. В ней приняли участие более 30 тысяч человек: учителей, помощников учителей, садовников, водителей автобусов, сотрудников общественного питания.

Напомним, что в январе в Нью-Йорке бастовало свыше семи тысяч медсестёр, требовавших улучшения условий труда и увеличения заработной платы.