Донецк, 25 марта, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибла одна мирная жительница. Об этом 25 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Сергей Батурин/РИА Новости Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК)

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — женщины, в ранее освобождённом Никольском», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов ВСУ получили повреждения 22 домостроения в Киевском районе Донецка и Центрально-Городском районе Горловки. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры зафиксировано не было.

Также указывается, что за последние сутки украинские боевики 18 раз обстреляли территорию ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли посёлок городского типа Белая Берёзка в Брянской области. В результате обстрела пострадал один человек.