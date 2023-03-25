Угледар, ДНР, 25 марта, 2023, 08:02 — ИА Регнум. Командир российского расчёта зенитного ракетного комплекса ЗРК «Бук» с позывным Борс заявил, что его подразделение уничтожило более 30 украинских целей над Угледаром (ДНР), расчистив небо над городом от американских крылатых ракет и турецких беспилотников Bayraktar, сообщает газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Кроме того, целями зенитчиков стали снаряды, запускаемые ВСУ из реактивных систем залпового (РСЗО) HIMARS. Отмечается, что российские ЗРК размещены на замаскированных позициях и отслеживают все объекты в небе.

При этом «Бук» может обнаруживать до 300 целей. Работа этого зенитного комплекса позволяет держать противника на расстоянии 30 км от позиций ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля Минобороны России показало видеозапись с применением тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» в боях под городом Угледаром. Это вооружение позволяет создавать перепад давления и уничтожать противника, который находится в укрытиях.