Спасатели искали потерявшегося туриста в горах Приморья, а нашли в Санкт-Петербурге

Владивосток, , 08:01 — REGNUM Туриста, потерявшегося в районе горы Ливадийская в Приморье, нашли в Санкт-Петербурге. Об этом 25 марта рассказал представитель ГУ МЧС Приморского края в беседе с РИА Новости.

Заблудился Цитата из м/ф «Ежик в тумане» реж Юрий Норштейн. 1975. СССР

Уточняется, что информацию об исчезновении туриста спасатели получили накануне. Мужчина перестал выходить на связь с родными с 21 марта. Предполагалось, что 28-летний мужчина заблудился на горе Ливадийская (Пидан), очень популярной у туристов в Приморье.

Спасатели выехали на поиски заплутавшего туриста в район горы и проводили поисково-спасательную операцию. Однако позднее по линии УМВД поступила информация, что мужчина был найден в Санкт-Петербурге.

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