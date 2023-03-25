ДНР, 25 марта, 2023, 08:03 — ИА Регнум. На северском направлении российскими артиллеристами была уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Об этом сообщил 25 марта начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма в интервью РИА Новости.

K2xe Польская САУ Krab

Разведывательные подразделения второго армейского корпуса выявили позицию украинской САУ Krab польского производства. Наши войска применили реактивную систему залпового огня «Град». В результате вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе со своим расчётом.

Гаубичной батареей второго армейского корпуса был уничтожен наблюдательный пункт противника, а также его огневая позиция в виде орудия и миномётного расчёта.

На авдеевском направлении батареи гаубицы «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа в ходе поддержки штурмовых групп уничтожили взводно-опорный пункт с живой силой и огневыми средствами.

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На донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы российские САУ «Мста-С» Южного военного округа уничтожили орудие ВСУ Д-20 вместе с расчётом.

В районе населенного пункта Марьинка штурмовые подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа в ходе стрелкового боя уничтожили группу вражеской пехоты противника до восьми человек, а также сбили самодельный беспилотник.